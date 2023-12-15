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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает РИА Новости.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ХК СКА

Ранее в СМИ сообщалось, что зимой «Зенит» могут покинуть защитник Роберт Ренан и полузащитник Вендел.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Лукас Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — сказал Медведев.

Сегодня стало известно, что трансфер полузащитника Лукаса Веры из «Оренбург» в «Локомотив» сорвался. Весной 2023 года сообщалось, что «Зенит» рассматривает кандидатуру 26-летнего аргентинца на случай ухода одного из бразильских полузащитников.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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