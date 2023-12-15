В «Зените» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что зимой «Зенит» могут покинуть защитник Роберт Ренан и полузащитник Вендел.
«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Лукас Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — сказал Медведев.
Сегодня стало известно, что трансфер полузащитника Лукаса Веры из «Оренбург» в «Локомотив» сорвался. Весной 2023 года сообщалось, что «Зенит» рассматривает кандидатуру 26-летнего аргентинца на случай ухода одного из бразильских полузащитников.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.