В «Зените» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Ранее в СМИ сообщалось, что зимой «Зенит» могут покинуть защитник Роберт Ренан и полузащитник Вендел.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Лукас Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — сказал Медведев.

Сегодня стало известно, что трансфер полузащитника Лукаса Веры из «Оренбург» в «Локомотив» сорвался. Весной 2023 года сообщалось, что «Зенит» рассматривает кандидатуру 26-летнего аргентинца на случай ухода одного из бразильских полузащитников.