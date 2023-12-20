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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Победитель был определен по итогам голосования болельщиков, легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».

Динамо
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Источник: https://t.me/fcdynamo

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 в ноябре и декабре.

Болельщики и легенды Премьер-лиги выбрали Тюкавина большинством голосов. Телеэксперты проголосовали за полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

Тюкавин в конце футбольного года забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи и, таким образом, помог «Динамо» уйти на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице.

В сезоне-2023/24 Константин Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами.

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 Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
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