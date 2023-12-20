Чемпион ОАЭ и «Кайрат» сыграют в Зимнем кубке РПЛ
В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, сообщает пресс-служба РПЛ.
В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, сообщает пресс-служба РПЛ.
Международный товарищеский турнир Зимний кубок РПЛ-2024 пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля на стадионе «Аль-Нахайян». Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.
«Зимний кубок РПЛ 2024 года станет главным событием в рамках зимнего перерыва в российском футболе, в том числе репетицией перед возобновлением сезона для спартаковцев и ростовчан», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.
В прошлом году турнир прошел со 2 по 11 февраля в Абу-Даби, в нем приняли участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем соревнований стал московский «Спартак».