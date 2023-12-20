СМИ: «Фламенго» отказался платить 25 млн евро за Клаудиньо

Как сообщает портал Coluna do Fla, «Зенит» запросил за 26-летнего бразильца 25 миллионов евро. Представители «Фламенго» сочли такую стоимость завышенной и отказались продолжать переговоры. При этом полузащитник «Зенита» дал согласие на переход.

По данным источника, «Фламенго» переключился на полузащитника «Ривер Плейта» и сборной Уругвая Николаса де ла Круса.

Ранее агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявлял, что футболист не ведет переговоры с «Фламенго».