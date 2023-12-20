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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» опубликовал новогодний ролик с легендами клуба

Ветераны клуба и игроки нынешнего состава участвуют в дискуссии, какой год считать лучшим в истории «Спартака».

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Московский клуб разместил видео ролик под названием «Спартак» новогодний: легенды за одним столом".

На видео присутствуют Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Александр Соболев, Артем Ребров и Данил Пруцев.

«Каждая победа “Спартака” — особенная. Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024-й будет еще лучше. Нас ждет отличный год», — говорит появляющийся ближе к концу ролика главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Спартак» — 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный чемпион России. Последний на сегоднящний день титул в чемпионате был завоеван командой в 2017 году.

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 Футболисты устроили драку во время матча в Турции
«Спартак» опубликовал новогодний ролик с легендами клуба
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