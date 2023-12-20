«Спартак» опубликовал новогодний ролик с легендами клуба

«Каждая победа “Спартака” — особенная. Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024-й будет еще лучше. Нас ждет отличный год», — говорит появляющийся ближе к концу ролика главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.