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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» попал в топ-10 клубов в мире по среднему росту игроков

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» вошел в топ-10 самых «высоких» клубов в мире, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Средний рост футболистов «Урала» составляет 186,3 см, что является восьмым показателем в мире. Лидером рейтинга стал венгерский «Кечкемет» со средним ростом игроков 187,13 см, а самой низкой командой признан японский «Саган Тосу», у футболистов этой команды средний рост составил 174,18 см.

Если рассматривать по этому показателю клубы РПЛ, то после лидирующего «Урала», второе место занимает калининградская «Балтика» со средним ростом игроков 183,71 см, а тройку замыкает московский «Локомотив» с показателем 183,44 см.

На зимнюю паузу «Урал» ушел занимая 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

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