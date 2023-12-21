«Урал» попал в топ-10 клубов в мире по среднему росту игроков

Средний рост футболистов «Урала» составляет 186,3 см, что является восьмым показателем в мире. Лидером рейтинга стал венгерский «Кечкемет» со средним ростом игроков 187,13 см, а самой низкой командой признан японский «Саган Тосу», у футболистов этой команды средний рост составил 174,18 см.