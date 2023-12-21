На Украине объявлен в розыск президент ЦСКА Евгений Гинер

По информации источника, СБУ обвиняет Гинера в поставке патронов российской армии и строительстве двух теплоэлектростанций в городах расположенных на Крымском полуострове — Севастополе и Симферополе.

Также отмечается, что весной 2023 года Госбюро расследований Украины заявило, что Евгений Гинер получает прибыль от энергетической компании VS Energy International Ukraine, доля которой составляет около 10% энергорынка страны. Ранее Гинера заочно арестовали на Украине.

Евгений Гинер приобрел ЦСКА в феврале 2001 года. С тех пор команда выиграла один раз Кубок УЕФА, шесть раз стала чемпионом РПЛ, восемь раз выиграла Кубок и семь раз Суперкубок России.