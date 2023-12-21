На Украине объявлен в розыск президент ЦСКА Евгений Гинер
Служба безопасности Украины объявила президента московского ЦСКА Евгения Гинера в розыск, сообщает одно из украинский изданий.
Служба безопасности Украины объявила президента московского ЦСКА Евгения Гинера в розыск, сообщает одно из украинский изданий.
По информации источника, СБУ обвиняет Гинера в поставке патронов российской армии и строительстве двух теплоэлектростанций в городах расположенных на Крымском полуострове — Севастополе и Симферополе.
Также отмечается, что весной 2023 года Госбюро расследований Украины заявило, что Евгений Гинер получает прибыль от энергетической компании VS Energy International Ukraine, доля которой составляет около 10% энергорынка страны. Ранее Гинера заочно арестовали на Украине.
Евгений Гинер приобрел ЦСКА в феврале 2001 года. С тех пор команда выиграла один раз Кубок УЕФА, шесть раз стала чемпионом РПЛ, восемь раз выиграла Кубок и семь раз Суперкубок России.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков.