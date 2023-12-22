Воронежская область приобрела стадион «Факела» за 200 млн рублей
Правительство Воронежской области приобрело в собственность «Центральный стадион профсоюзов», на котором проводит домашние матчи «Факел».
Правительство Воронежской области приобрело в собственность «Центральный стадион профсоюзов», на котором проводит домашние матчи «Факел».
О закрытии сделки рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что стадион куплен за 200 миллионов рублей и его ждет «глубокая реконструкция».
«Эпопея с переговорами с профсоюзами закончилась, стадион мы приобрели в собственность», — приводит слова Гусева «РИА Новости Спорт».
«Центральный стадион профсоюзов» является главной спортивной ареной Воронежа и вмещает 19 845 зрителей. 17 ноября 2010 года на стадионе прошел товарищеский матч, в котором сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:2.
«Факел» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 11-е место в турнирной таблице, в активе команды 21 очко.