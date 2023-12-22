Воронежская область приобрела стадион «Факела» за 200 млн рублей

О закрытии сделки рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что стадион куплен за 200 миллионов рублей и его ждет «глубокая реконструкция».

«Эпопея с переговорами с профсоюзами закончилась, стадион мы приобрели в собственность», — приводит слова Гусева «РИА Новости Спорт».

«Центральный стадион профсоюзов» является главной спортивной ареной Воронежа и вмещает 19 845 зрителей. 17 ноября 2010 года на стадионе прошел товарищеский матч, в котором сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:2.