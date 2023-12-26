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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ничего не делаете и получаете бабки». Губерниева спросили о сотрудничестве с «Локо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о сотрудничестве с московским «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

Интервью у Губерниева взял ведущий Алексей Хрущев. Оно было записано на матче звезд КХЛ и вышло на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Между Хрущевым и Губерниевым состоялась такая беседа:

— В «Локомотиве» вы стали амбассадором. Там вы, собственно говоря, ничего не делаете и получаете очень много бабок. Правильно я понимаю?

— Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.

— За такие бабки я бы тоже нашел друг друга.

— За такие бабки — за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чем тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в текущем сезоне РПЛ занимая 4-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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