«Ничего не делаете и получаете бабки». Губерниева спросили о сотрудничестве с «Локо»

Интервью у Губерниева взял ведущий Алексей Хрущев. Оно было записано на матче звезд КХЛ и вышло на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Между Хрущевым и Губерниевым состоялась такая беседа:

— В «Локомотиве» вы стали амбассадором. Там вы, собственно говоря, ничего не делаете и получаете очень много бабок. Правильно я понимаю?

— Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.

— За такие бабки я бы тоже нашел друг друга.

— За такие бабки — за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чем тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу.