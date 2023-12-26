«Оренбург» арендовал защитника «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Данила Прохин присоединится к клубу на правах аренды с правом выкупа в начале января.

«Сейчас уже с Данилой Прохиным договорились и подписываем документы с “Ростовом”. Это будет аренда с правом выкупа. Ждем подпись ростовчан. Прохин приедет к нам 11 января на медосмотр, и там мы уже официально объявим», — приводит РИА Новости слова Андреева.