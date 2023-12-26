«Оренбург» арендовал защитника «Ростова»
22-летний Данила Прохин продолжит карьеру в «Оренбурге».
Ростов
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22-летний Данила Прохин продолжит карьеру в «Оренбурге».
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Данила Прохин присоединится к клубу на правах аренды с правом выкупа в начале января.
«Сейчас уже с Данилой Прохиным договорились и подписываем документы с “Ростовом”. Это будет аренда с правом выкупа. Ждем подпись ростовчан. Прохин приедет к нам 11 января на медосмотр, и там мы уже официально объявим», — приводит РИА Новости слова Андреева.
В сезоне-2023/24 воспитанник «Зенита» провел за «Ростов» 15 матчей.
«Оренбург» в 18 турах чемпионата России набрал 15 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. В активе «Ростова» 21 очко — 10-е место.