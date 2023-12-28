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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира

Трансферная стоимость вратаря «Краснодара» и сборной России оценивается в 18 миллионов евро.

Краснодар
Порту
Милан
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Источник: РИА "Новости"

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих голкиперов в мире.

24-летний россиянин Матвей Сафонов делит 23−25 место в списке вместе с двумя французами — Илланом Мелье из «Лидса» и Люка Шевалье из «Лилля». За основную команду «Краснодара» Сафонов играет с 2017 года. В активе Матвея 11 матчей в составе сборной России.

Первое и второе место в рейтинге заняли оцененные в 45 миллионов евро вратарь «Порту» Диогу Кошта и французский голкипер «Милана» Майк Меньян.

Топ-10 самых дорогих вратарей мира

  1. Диогу Кошта («Порту», 45 миллионов евро);
  2. Майк Меньян («Милан», 45 миллионов евро);
  3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 миллионов евро);
  4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 миллионов евро);
  5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 миллионов евро);
  6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 миллионов евро);
  7. Давид Райа («Арсенал», 35 миллионов евро);
  8. Ян Облак («Атлетико», 35 миллионов евро);
  9. Тибо Куртуа («Реал Мадрид», 35 миллионов евро);
  10. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», 35 миллионов евро);

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 Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира
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