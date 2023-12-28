Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира

24-летний россиянин Матвей Сафонов делит 23−25 место в списке вместе с двумя французами — Илланом Мелье из «Лидса» и Люка Шевалье из «Лилля». За основную команду «Краснодара» Сафонов играет с 2017 года. В активе Матвея 11 матчей в составе сборной России.