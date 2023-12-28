Футболист ЦСКА перешел в «Пари НН» на правах аренды

Источник: https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА в соцсетях объявил о переходе Никиты Ермакова в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника. В случае, если «Пари НН» воспользуется данной опцией, армейский клуб будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

Ермаков является воспитанником армейского клуба и выступает за основную команду с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за красно-синих 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.