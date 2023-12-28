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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист ЦСКА перешел в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник Никита Ермаков проведет остаток сезона в нижегородском клубе.

ЦСКА
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА в соцсетях объявил о переходе Никиты Ермакова в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника. В случае, если «Пари НН» воспользуется данной опцией, армейский клуб будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

Ермаков является воспитанником армейского клуба и выступает за основную команду с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за красно-синих 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

После 18 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками. «Пари НН» уступает армейцам 4 очка и ушел на зимнюю паузу на 9-м месте. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 38 очков.

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