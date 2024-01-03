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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Флуминенсе» Нино станет игроком «Зенита»

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2023

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Стоимость трансфера составит пять миллионов евро. Отмечается, что «Зенит» выиграл борьбу за 26-летнего бразильца у клуба АПЛ «Ноттингем Форест».

Бразильский журналист Фабио Алейшо подтверждает, что сделка близка к своему завершению, однако, по его информации, стоимость трансфера составил около шести миллионов евро.

Нино выступает за «Флуминенсе» с 2020 года. В прошлом году защитник провел за клуб 57 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Нино помог «Флуминенсе» впервые в истории выиграть Кубок Либертадорес и выйти в финал клубного чемпионата мира.

Также Нино является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре этого года защитник дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1).

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