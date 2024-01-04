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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» поздравил Олега Романцева с 70-летием

Московский «Спартак» в социальных сетях поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева, которому сегодня исполнилось 70 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«“Спартак” поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Также “Спасибо!” хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым “Спартак” запомнился миллионам болельщиков по всему миру! В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!» — сказано в сообщении клуба.

Романцев связан со «Спартаком» с 1976 года, когда он в 22 года перебрался в московский клуб из красноярского «Автомобилиста» (ныне — «Енисей»). В качестве игрока он провел в «Спартаке» семь лет, выигрывал с клубом Первую лигу и чемпионат СССР и сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника.

В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду «красно-белых» и в дебютном сезоне привел ее к победе в чемпионате СССР.

Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время стал самым титулованным тренером в истории российского футбола. Он восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).

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