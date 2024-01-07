СМИ: Бразильский нападающий Артур согласился перейти в «Зенит»

Как сообщает Globo, нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита». По информации источника, футболист 8 января попрощается с командой.

Отмечается, что на решение повлияло выгодное предложение со стороны петербуржцев — «Зенит» предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую «Палмейрас» заплатил за него при покупке у «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил, что сине-бело-голубые заплатят за переход 25-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии. Он сыграл за клуб 57 матчей в различных турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с «Палмейрасом» рассчитано до декабря 2027 года.