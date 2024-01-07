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20:23 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Бразильский нападающий Артур согласился перейти в «Зенит»

Сумма трансфера 25-летнего футболиста составит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

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Источник: AP 2023

Как сообщает Globo, нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита». По информации источника, футболист 8 января попрощается с командой.

Отмечается, что на решение повлияло выгодное предложение со стороны петербуржцев — «Зенит» предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую «Палмейрас» заплатил за него при покупке у «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил, что сине-бело-голубые заплатят за переход 25-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии. Он сыграл за клуб 57 матчей в различных турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с «Палмейрасом» рассчитано до декабря 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает Артура в 10 миллионов евро.

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