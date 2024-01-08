В возрасте 42 лет умер бывший футболист ЦСКА

8 января ушел из жизни экс-защитник ЦСКА, «Днепра» и сборной Украины Богдан Шершун. Причина смерти футболиста не сообщается.

С армейцами Шершун дважды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

В чемпионатах России Шершун провел 76 матчей, забил два гола. В активе защитника есть 4 матча за сборную Украины.

Шершун завершил карьеру в 2014 году, последним клубом футболиста стала «Волынь». В последнее время он работал футбольным экспертом на ТВ.