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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

В возрасте 42 лет умер бывший футболист ЦСКА

Богдан Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ПФК ЦСКА

8 января ушел из жизни экс-защитник ЦСКА, «Днепра» и сборной Украины Богдан Шершун. Причина смерти футболиста не сообщается.

С армейцами Шершун дважды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

В чемпионатах России Шершун провел 76 матчей, забил два гола. В активе защитника есть 4 матча за сборную Украины.

Шершун завершил карьеру в 2014 году, последним клубом футболиста стала «Волынь». В последнее время он работал футбольным экспертом на ТВ.

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