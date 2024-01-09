Футболист «Пари НН» перешел в чемпионат Казахстана

25-летний опорный полузащитник стал игроком нижегородского клуба летом 2023 года. Во всех турнирах Эдедем сыграл за «Пари НН» 11 матчей. Ранее нигериец выступал за ливийские клубы «Аль-Ахдар» и «Аль-Наср», а также за армянский «Ван».

«Пари НН» после 19 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Тобол» — двукратный чемпион Казахстан, в завершившемся в октябре первенстве клуб из Костаная оказался на восьмом месте. В 2023 году во второй раз в своей истории «Тобол» стал обладателем Кубка Казахстана.