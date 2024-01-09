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17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Саудовский клуб хочет подписать топ-бомбардира РПЛ

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24, в ближайшие дни клуб из Саудовской Аравии направит официальное предложение по приобретению Матео Кассьерры. Название клуба пока не раскрывается.

Сторона колумбийского игрока намерена обсудить этот вариант с петербургским клубом. Действующий контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне с 14 голами в 16 матчах Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ.

За «Зенит» 26-летний форвард играет с лета 2022 года, на его счету 22 гола в 56 матчах. Ранее Кассьерра выступал за «Сочи», «Белененсеш», «Аякс», «Гронинген» и «Депортиво Кали».

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Источник: Саудовский клуб хочет подписать топ-бомбардира РПЛ
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