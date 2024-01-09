Источник: Саудовский клуб хочет подписать топ-бомбардира РПЛ

Как сообщает Sport24, в ближайшие дни клуб из Саудовской Аравии направит официальное предложение по приобретению Матео Кассьерры. Название клуба пока не раскрывается.

Сторона колумбийского игрока намерена обсудить этот вариант с петербургским клубом. Действующий контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне с 14 голами в 16 матчах Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ.