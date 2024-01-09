Ильзат Ахметов официально перешел из «Краснодара» в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ильзата Ахметова.

26-летний уроженец Бишкека с 2022 года выступал за «Краснодар», за который провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В нынешнем сезоне РПЛ Ахметов в 15 играх за «Краснодар» забил 2 гола. Ранее Ахметов выступал за казанский «Рубин» и ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

В составе сборной России Ахметов дебютировал 21 марта 2019 года. В национальной команде полузащитник провел 9 игр и не отметился результативными действиями.