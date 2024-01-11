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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС проведет ретроматч между московским «Спартаком» и «Аланией»

В РФС сообщили, что планируют провести ретроматч между московским «Спартаком» и «Аланией», после реконструкции стадиона в Северной Осетии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч легенд обоих клубов пройдет в рамках открытия строящегося стадиона «Спартак» во Владикавказе. Сейчас арена находится на реконструкции, а футбольный клуб «Алания» вынужден проводить домашние матчи в Грозном.

«Мы обсуждаем возможность проведения одного из матчей Лиги легенд в качестве матча открытия строящегося стадиона “Спартак” во Владикавказе. Северная Осетия — очень футбольный регион, давший нашему спорту большое число ярких спортсменов и побед. Безусловно, ретроматч “Алании” и столичного “Спартака” стал бы праздником для всей республики и собрал бы аншлаг. Ждем официальных документов от руководства региона», — приводит слова Терешина «РИА Новости Спорт».

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