Главным скаутом «Спартака» назначен специалист из Португалии

Источник: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» объявил о назначении на пост руководителя селекционного департамента клуба португальца Жоакима Пинту. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.

Пинту 10 лет работал в системе «Бенфики», из которых четырех с половиной года был старшим скаутом первой команды португальского клуба.

В «Спартаке» Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в «Бенфике». Амарал был назначен на пост спортивного директора красно-белых в декабре 2023 года.