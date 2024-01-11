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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Главным скаутом «Спартака» назначен специалист из Португалии

Жоаким Пинту ранее работал старшим скаутом лиссабонской «Бенфики».

Спартак
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Источник: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» объявил о назначении на пост руководителя селекционного департамента клуба португальца Жоакима Пинту. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.

Пинту 10 лет работал в системе «Бенфики», из которых четырех с половиной года был старшим скаутом первой команды португальского клуба.

В «Спартаке» Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в «Бенфике». Амарал был назначен на пост спортивного директора красно-белых в декабре 2023 года.

К своим обязанностям в российском клубе Пинту приступит 15 января.

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