Новичок «Зенита» Нино объяснил, почему решил переехать в Россию

«Это было очень хорошее предложение. Все контакты с другими клубами, которые у меня были, заставляли меня много думать и взвешивать варианты. Основная причина, по которой я принял решение перейти в “Зенит”, заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.



“Зенит”, наоборот, с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюсом стало то, что предложение “Зенита” было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для “Флуминенсе”. Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев “Флуминенсе” уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня. “Зенит” же смог сделать так, чтобы выгодно было всем», — сказал Нино в интервью TNT Sports.