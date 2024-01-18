«Ахмат» объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Ловата
Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Ловатом.
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Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Ловатом.
27-летний футболист заключил соглашение с грозненским клубом до конца сезона-2026/27. Последние четыре сезона Ловат выступал за братиславский «Слован». За команду он провел 88 матчей, забил три гола и сделал 15 голевых передач. Бразилец четыре раза стал чемпионом Словакии.
Отмечается, что Лукас Ловат стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно.
«Мы говорим Лукасу — “Добро пожаловать”! Желаем быстрой адаптации, ярких игр и побед», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.
«Ахмат» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице, в активе команды 17 очков.