Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
Футбол. Зарубежный
19.01
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19.01
Алавес
Кадис
Футбол. Зарубежный
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20.01
Бохум
Штутгарт
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Ловата

Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Ловатом.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

27-летний футболист заключил соглашение с грозненским клубом до конца сезона-2026/27. Последние четыре сезона Ловат выступал за братиславский «Слован». За команду он провел 88 матчей, забил три гола и сделал 15 голевых передач. Бразилец четыре раза стал чемпионом Словакии.

Отмечается, что Лукас Ловат стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно.

«Мы говорим Лукасу — “Добро пожаловать”! Желаем быстрой адаптации, ярких игр и побед», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице, в активе команды 17 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лев Яшин. Все еще лучший вратарь в истории
Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь