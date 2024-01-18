«Ахмат» объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Ловата

Источник: Соцсети

27-летний футболист заключил соглашение с грозненским клубом до конца сезона-2026/27. Последние четыре сезона Ловат выступал за братиславский «Слован». За команду он провел 88 матчей, забил три гола и сделал 15 голевых передач. Бразилец четыре раза стал чемпионом Словакии.

Отмечается, что Лукас Ловат стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно.

«Мы говорим Лукасу — “Добро пожаловать”! Желаем быстрой адаптации, ярких игр и побед», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.