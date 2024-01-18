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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Малышев — о возможной отставке Абаскаля: Иметь план Б — правильно

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Олег Малышев отметил, что в настоящий момент нет планов по увольнению. При этом гендиректор заявил, что у «Спартака» есть «план Б» на случай необходимости замены тренера.

«Слухи о том, что Абаскаля уволят, родились не с пустого места? С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь всё может пойти неожиданно, не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

Россиянин или иностранец? Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию», — сказал Малышев в интервью для «РБК-Спорт».

Под руководством испанского специалиста «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» восемь очков.

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Малышев — о возможной отставке Абаскаля: Иметь план Б — правильно
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