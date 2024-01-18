«Сочи» объявил об аренде нападающего из Венесуэлы

Футбольный клуб «Сочи» объявил на официальном сайте о подписании венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024.

В составе «Каракаса» Сауль провел 69 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Гуарирапа имеет в своем активе по четыре матча за сборные Венесуэлы U21 и U23.