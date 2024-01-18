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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» объявил об аренде нападающего из Венесуэлы

21-летний Сауль Гуарирапа из «Каракаса» продолжит карьеру в России.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/Sochipfc

Футбольный клуб «Сочи» объявил на официальном сайте о подписании венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024.

В составе «Каракаса» Сауль провел 69 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Гуарирапа имеет в своем активе по четыре матча за сборные Венесуэлы U21 и U23.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гуарирапы в 400 тысяч евро.

«Сочи» после 18 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.

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