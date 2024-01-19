Константин Марадишвили объяснил, почему выбрал сборную Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, что желает представлять сборную Грузии по футболу.

«Грузинский паспорт получил еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что, пока идут отборочные матчи, нужно определенное время. Что повлияло на мое решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!» — сказал Марадишвили в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Также Марадишвили рассказал, как у него обстоят дела с грузинским языком.

«Тяжеловато. Сейчас как раз пришел в команду, где мне помогут. Кутателадзе вообще гений, который свободно разговаривает на четырех языках: на русском, грузинском, английском и французском! Я учу английский, но дается непросто, хотя говорю я неплохо. А вот четыре языка — это, конечно, совсем другой уровень», — добавил полузащитник.