Абаскаль останется главным тренером «Спартака»
22 января испанский специалист вылетает вместе со своей командой на тренировочные сборы.
22 января испанский специалист вылетает вместе со своей командой на тренировочные сборы.
«Да, конечно, я остаюсь в “Спартаке”, — приводит РИА Новости слова Абаскаля.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне московский клуб под руководством испанского тренера завоевал бронзовые медали чемпионата России. После 18 туров сезона-2023/24 «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. 3 марта, в первом туре чемпионата России после зимней паузы, красно-белым предстоит гостевой матч с «Зенитом».
Ранее журналист Анхель Гарсия сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль стал главным кандидатом на вакантный пост в клубе испанской Ла Лиги «Кадисе» после увольнения Серхио Гонсалеса. Наставник красно-белых опроверг такое заявление.
«Кадис» борется за выживание в испанской лиге, в настоящий момент занимая 18-е место в турнирной таблице.