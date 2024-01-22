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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль останется главным тренером «Спартака»

22 января испанский специалист вылетает вместе со своей командой на тренировочные сборы.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Да, конечно, я остаюсь в “Спартаке”, — приводит РИА Новости слова Абаскаля.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне московский клуб под руководством испанского тренера завоевал бронзовые медали чемпионата России. После 18 туров сезона-2023/24 «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. 3 марта, в первом туре чемпионата России после зимней паузы, красно-белым предстоит гостевой матч с «Зенитом».

Ранее журналист Анхель Гарсия сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль стал главным кандидатом на вакантный пост в клубе испанской Ла Лиги «Кадисе» после увольнения Серхио Гонсалеса. Наставник красно-белых опроверг такое заявление.

«Кадис» борется за выживание в испанской лиге, в настоящий момент занимая 18-е место в турнирной таблице.

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