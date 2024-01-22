Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче «Урала»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240292" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эрик получает удар и рассечение в верховой борьбе. Врачи остановили кровь, наложили повязку, наш Тор вернулся в игру», — сообщает пресс-служба клуба.

Бикфалви получил прозвище «Тор» за внешнее сходство с Крисом Хемсвортом, исполнителем роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.

Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. Уральскому клубу предстоит сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). После 18 сыгранных туров РПЛ «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.