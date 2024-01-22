Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче «Урала»
35-летний нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ.
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35-летний нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ.
«Эрик получает удар и рассечение в верховой борьбе. Врачи остановили кровь, наложили повязку, наш Тор вернулся в игру», — сообщает пресс-служба клуба.
Бикфалви получил прозвище «Тор» за внешнее сходство с Крисом Хемсвортом, исполнителем роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.
Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. Уральскому клубу предстоит сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). После 18 сыгранных туров РПЛ «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.
Бикфалви перешел в «Урал» из «Томи» в сезоне 2016−17. Румын провел в РПЛ 189 матчей, забил 50 голов.