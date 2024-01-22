Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21.01
Салернитана
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче «Урала»

35-летний нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви получил рассечение головы в товарищеском матче с «Галф Юнайтед» из ОАЭ.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Эрик получает удар и рассечение в верховой борьбе. Врачи остановили кровь, наложили повязку, наш Тор вернулся в игру», — сообщает пресс-служба клуба.

Бикфалви получил прозвище «Тор» за внешнее сходство с Крисом Хемсвортом, исполнителем роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.

Для «Урала» этот матч стал первой товарищеской игрой на зимних сборах. Уральскому клубу предстоит сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» (27 января) и московским «Локомотивом» (31 января). После 18 сыгранных туров РПЛ «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.

Бикфалви перешел в «Урал» из «Томи» в сезоне 2016−17. Румын провел в РПЛ 189 матчей, забил 50 голов.

 Американский боксер отказался от боя с чемпионом мира Тимом Цзю
Джокович — о Медведеве: Человек с правильными ценностями
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь