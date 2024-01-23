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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев заказал шаурму для команды на товарищеский матч ЦСКА

Матч с командой из Омана закончился разгромной победой армейцев — 4:1.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч с оманским «Сохаром» шаурму для команды.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич Безуглов сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Игорь Акинфеев не выходил на поле, вместо него на воротах сыграли Владислав Тороп и Егор Бесаев. Дублем в составе красно-синих отметился Иван Обляков, один раз забил Антон Заболотный, а еще один мяч был забит игроками оманской команды в свои ворота после прострела Облякова.

Эдуард Безуглов — глава медицинской службы ЦСКА, ранее работал в сборной России, «Локомотиве» и «Анжи».

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