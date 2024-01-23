Акинфеев заказал шаурму для команды на товарищеский матч ЦСКА
Матч с командой из Омана закончился разгромной победой армейцев — 4:1.
Матч с командой из Омана закончился разгромной победой армейцев — 4:1.
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч с оманским «Сохаром» шаурму для команды.
«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич Безуглов сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.
Игорь Акинфеев не выходил на поле, вместо него на воротах сыграли Владислав Тороп и Егор Бесаев. Дублем в составе красно-синих отметился Иван Обляков, один раз забил Антон Заболотный, а еще один мяч был забит игроками оманской команды в свои ворота после прострела Облякова.
Эдуард Безуглов — глава медицинской службы ЦСКА, ранее работал в сборной России, «Локомотиве» и «Анжи».