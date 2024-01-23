Акинфеев заказал шаурму для команды на товарищеский матч ЦСКА

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заказал на товарищеский матч с оманским «Сохаром» шаурму для команды.

«Реально ли я заказал шаурму для всей команды? Да, но хотел 15 штук, однако Эдуард Николаевич Безуглов сказал, что можно только 10, и при этом четыре острые сам съел. Это чтобы было приятнее матч смотреть», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Игорь Акинфеев не выходил на поле, вместо него на воротах сыграли Владислав Тороп и Егор Бесаев. Дублем в составе красно-синих отметился Иван Обляков, один раз забил Антон Заболотный, а еще один мяч был забит игроками оманской команды в свои ворота после прострела Облякова.