Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой

«Вы здесь будьте как семья, друг за друга. Сейчас тот момент, чтобы поработать над собой. Физически и психологически тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Каждый из вас достиг уровня, чтобы мы снова улыбались. Начинаем с квадрата!» — сказал Абаскаль игрокам.