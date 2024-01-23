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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой

«Спартак» опубликовал речь главного тренера команды Гильермо Абаскаля, которую тот сказал перед первой тренировкой команды на сборах в Дубае.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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«Вы здесь будьте как семья, друг за друга. Сейчас тот момент, чтобы поработать над собой. Физически и психологически тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Каждый из вас достиг уровня, чтобы мы снова улыбались. Начинаем с квадрата!» — сказал Абаскаль игрокам.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды 30 очков.

 Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой
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