Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой
«Спартак» опубликовал речь главного тренера команды Гильермо Абаскаля, которую тот сказал перед первой тренировкой команды на сборах в Дубае.
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«Спартак» опубликовал речь главного тренера команды Гильермо Абаскаля, которую тот сказал перед первой тренировкой команды на сборах в Дубае.
«Вы здесь будьте как семья, друг за друга. Сейчас тот момент, чтобы поработать над собой. Физически и психологически тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Каждый из вас достиг уровня, чтобы мы снова улыбались. Начинаем с квадрата!» — сказал Абаскаль игрокам.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды 30 очков.