«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Чили
25-летний Игнасио Сааведра продолжит карьеру в России.
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25-летний Игнасио Сааведра продолжит карьеру в России.
Чилийский опорный полузащитник Игнасио Сааведра официально стал игроком «Сочи». Футболист перешел в команду из Краснодарского края на правах свободного агента.
Сааведра является воспитанником «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. Всего за клуб он провел 182 матча и отметился двумя голевыми передачами. В активе Саавдеры 3 матча за сборную Чили.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В начале марта в первом туре после возобновления сезона «Сочи» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».