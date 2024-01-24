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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Чили

25-летний Игнасио Сааведра продолжит карьеру в России.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Сочи"

Чилийский опорный полузащитник Игнасио Сааведра официально стал игроком «Сочи». Футболист перешел в команду из Краснодарского края на правах свободного агента.

Сааведра является воспитанником «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. Всего за клуб он провел 182 матча и отметился двумя голевыми передачами. В активе Саавдеры 3 матча за сборную Чили.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В начале марта в первом туре после возобновления сезона «Сочи» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

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