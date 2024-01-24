«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Чили

Чилийский опорный полузащитник Игнасио Сааведра официально стал игроком «Сочи». Футболист перешел в команду из Краснодарского края на правах свободного агента.

Сааведра является воспитанником «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. Всего за клуб он провел 182 матча и отметился двумя голевыми передачами. В активе Саавдеры 3 матча за сборную Чили.