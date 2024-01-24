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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» перенесут из-за выборов

В РФС подтвердили перенос 21-го тура РПЛ из-за выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги», — приводит слова представителя пресс-службы РПЛ «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесен на более поздний срок.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу возглавляя турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. Второе место занимает действующий чемпион страны «Зенит», отставая от «быков» на два очка. Тройку замыкает московское «Динамо», в активе команды Марцела Лички 32 очка.

Сезон в чемпионате России возобновится в начале марта.

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Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» перенесут из-за выборов
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