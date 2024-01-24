Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» перенесут из-за выборов

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги», — приводит слова представителя пресс-службы РПЛ «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесен на более поздний срок.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу возглавляя турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. Второе место занимает действующий чемпион страны «Зенит», отставая от «быков» на два очка. Тройку замыкает московское «Динамо», в активе команды Марцела Лички 32 очка.