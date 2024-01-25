Медведев — о слухах про Вендела: Globo? Наверное, «Глупо»

Ранее издание Globo сообщило, что бразильский «Ботофаго» хочет арендовать Вендела с правом выкупа при достижении футболистом определенных показателей.

«Вендел может уйти в аренду в “Ботофаго”? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание “Глупо”. Слухи не комментируем и не обсуждаем», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».