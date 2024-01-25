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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев — о слухах про Вендела: Globo? Наверное, «Глупо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Вендела в «Ботофаго».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Globo сообщило, что бразильский «Ботофаго» хочет арендовать Вендела с правом выкупа при достижении футболистом определенных показателей.

«Вендел может уйти в аренду в “Ботофаго”? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание “Глупо”. Слухи не комментируем и не обсуждаем», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

26-летний Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года. В текущем сезоне РПЛ бразилец провел за команду 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

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