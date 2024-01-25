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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: MLS сорвала трансфер нападающего сборной США в «Спартак»

MLS заблокировала переход игрока сборной США и «Далласа» Хесуса Феррейры в московский «Спартак», сообщает The Athletic.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает источник, «Даллас» получил предложение от красно-белых в размере $13 млн за переход Феррейры.

Отмечается, что футболист уже вел переговоры с московским клубом по условиям личного контракта, но вмешалась MLS и сообщила клубу и игроку о невозможности совершения сделки. Лига объяснила запрет на переход рисками, которые могут возникнуть у американских коммерческих структур из-за дел с российской стороной.

MLS имеет право аннулировать трансфер, так как является единой структурой и все документы и переходы футболистов проходят через офис организации.

Переход 23-летнего Феррейры в «Спартак» за $13 млн мог стать самым дорогим исходящим трансфером в истории MLS.

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