Карпин рассказал о срывах трансферов «Ростова» из-за географической близости к Украине
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах в трансферной политике клуба.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах в трансферной политике клуба.
На зимние сборы «Ростова» должен был приехать еще уругваец Родриго Саравия. Трансфер сорвался в последний момент — игрока беспокоило то, что Ростов-на-Дону находится рядом с Украиной. Валерий Карпин в интервью корреспонденту Sport24 рассказал, что такие случаи происходят постоянно.
«Когда поступает предложение от “Ростова”, никто из футболистов не говорит: “Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там”. Сначала начинаются переговоры — люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится. Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город — в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет — либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких. 24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу», — заявил Карпин.
После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице Российской Премьер-лиги.