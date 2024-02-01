Карпин рассказал о срывах трансферов «Ростова» из-за географической близости к Украине

«Когда поступает предложение от “Ростова”, никто из футболистов не говорит: “Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там”. Сначала начинаются переговоры — люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится. Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город — в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет — либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких. 24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу», — заявил Карпин.