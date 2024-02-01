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12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин рассказал о срывах трансферов «Ростова» из-за географической близости к Украине

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах в трансферной политике клуба.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На зимние сборы «Ростова» должен был приехать еще уругваец Родриго Саравия. Трансфер сорвался в последний момент — игрока беспокоило то, что Ростов-на-Дону находится рядом с Украиной. Валерий Карпин в интервью корреспонденту Sport24 рассказал, что такие случаи происходят постоянно.

«Когда поступает предложение от “Ростова”, никто из футболистов не говорит: “Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там”. Сначала начинаются переговоры — люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится. Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город — в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет — либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких. 24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу», — заявил Карпин.

После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице Российской Премьер-лиги.

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