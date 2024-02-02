Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1.02
Хетафе
Реал
02
Футбол. Зарубежный
1.02
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
34
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Шалимов: Даже у Ивича, Семака и Лички нет ярко выраженных идей

2 февраля бывшему нападающему «Спартака» и «Интера» Игорю Шалимову исполнилось 55 лет.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игорь Шалимов в интервью для «Чемпионата» заявил, что не видит тренерской индивидуальности в клубах Российской Премьер-лиги.

«Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника. Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же “Краснодара” или “Зенита”. А там огромная работа проходит.

Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре. На первый взгляд, фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково", — поделился мнением Шалимов.

Игорь Шалимов играл за «Спартак», итальянские «Интер», «Фоджу», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», а также за немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано». В активе Шалимова 23 матча за сборную России и 24 матча за сборные СССР и СНГ. После завершения карьеры футболиста Шалимов был главным тренером женской сборной России по футболу, а также возглавлял клубы «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

Также 2 февраля 55 лет исполнилось главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.

 Рыцарь на коне. Артуро Видаль был ярко представлен в «Коло-Коло»
«Краснодар» переподписал контракт с полузащитником Кривцовым
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь