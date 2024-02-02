Шалимов: Даже у Ивича, Семака и Лички нет ярко выраженных идей

Игорь Шалимов в интервью для «Чемпионата» заявил, что не видит тренерской индивидуальности в клубах Российской Премьер-лиги.

«Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника. Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же “Краснодара” или “Зенита”. А там огромная работа проходит.

Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре. На первый взгляд, фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково", — поделился мнением Шалимов.

Игорь Шалимов играл за «Спартак», итальянские «Интер», «Фоджу», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», а также за немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано». В активе Шалимова 23 матча за сборную России и 24 матча за сборные СССР и СНГ. После завершения карьеры футболиста Шалимов был главным тренером женской сборной России по футболу, а также возглавлял клубы «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».