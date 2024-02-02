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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» переподписал контракт с полузащитником Кривцовым

«Краснодар» подписал новый контракт с полузащитником Никитой Кривцовым. Об этом сообщает официальный сайт «быков».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий контракт 21-летнего футболиста был рассчитан до конца июня 2026 года. Новое соглашение будет действовать до конца июня 2029 года.

Кривцов перешел в «Краснодар» летом 2021 года из владимирского «Торпедо». Сумма трансфера составила 55 млн рублей. За два с половиной года в «Краснодаре» Кривцов провел 71 матч, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

В ноябре 2023 года Кривцов дебютировал за сборную России и в первом же матче против сборной Кубы (8:0) отметился забитым мячом.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Первым соперником «быков» после зимнего перерыва станет казанский «Рубин». Матч пройдет 2 марта в Краснодаре.

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«Краснодар» переподписал контракт с полузащитником Кривцовым
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