«Краснодар» переподписал контракт с полузащитником Кривцовым

Предыдущий контракт 21-летнего футболиста был рассчитан до конца июня 2026 года. Новое соглашение будет действовать до конца июня 2029 года.

Кривцов перешел в «Краснодар» летом 2021 года из владимирского «Торпедо». Сумма трансфера составила 55 млн рублей. За два с половиной года в «Краснодаре» Кривцов провел 71 матч, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

В ноябре 2023 года Кривцов дебютировал за сборную России и в первом же матче против сборной Кубы (8:0) отметился забитым мячом.