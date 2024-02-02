«Краснодар» переподписал контракт с полузащитником Кривцовым
«Краснодар» подписал новый контракт с полузащитником Никитой Кривцовым. Об этом сообщает официальный сайт «быков».
«Краснодар» подписал новый контракт с полузащитником Никитой Кривцовым. Об этом сообщает официальный сайт «быков».
Предыдущий контракт 21-летнего футболиста был рассчитан до конца июня 2026 года. Новое соглашение будет действовать до конца июня 2029 года.
Кривцов перешел в «Краснодар» летом 2021 года из владимирского «Торпедо». Сумма трансфера составила 55 млн рублей. За два с половиной года в «Краснодаре» Кривцов провел 71 матч, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.
В ноябре 2023 года Кривцов дебютировал за сборную России и в первом же матче против сборной Кубы (8:0) отметился забитым мячом.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Первым соперником «быков» после зимнего перерыва станет казанский «Рубин». Матч пройдет 2 марта в Краснодаре.