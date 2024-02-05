Известна дата слушаний в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту»

Дело было направлено в CAS после того, как в сентябре 2023 года ФИФА отклонил иск каталонского клуба к «Зениту» по вопросу бонусов, прописанных при переходе бразильца Малкома в петербургский клуб. Согласно претензии «Барселоны», «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия «сине-бело-голубых» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и УЕФА ставший чемпионом России «Зенит» не смог принять участие в турнире.