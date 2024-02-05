Известна дата слушаний в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту»
Слушания по делу Малкома пройдут 22 марта.
Слушания по делу Малкома пройдут 22 марта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск испанского футбольного клуба «Барселона» к российскому «Зениту» 22 марта.
Дело было направлено в CAS после того, как в сентябре 2023 года ФИФА отклонил иск каталонского клуба к «Зениту» по вопросу бонусов, прописанных при переходе бразильца Малкома в петербургский клуб. Согласно претензии «Барселоны», «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия «сине-бело-голубых» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и УЕФА ставший чемпионом России «Зенит» не смог принять участие в турнире.
Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В августе 2023 года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль». В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны.