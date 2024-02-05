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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Известна дата слушаний в CAS по иску «Барселоны» к «Зениту»

Слушания по делу Малкома пройдут 22 марта.

Барселона
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск испанского футбольного клуба «Барселона» к российскому «Зениту» 22 марта.

Дело было направлено в CAS после того, как в сентябре 2023 года ФИФА отклонил иск каталонского клуба к «Зениту» по вопросу бонусов, прописанных при переходе бразильца Малкома в петербургский клуб. Согласно претензии «Барселоны», «Зенит» должен был выплатить бонусы за переход игрока в случае участия «сине-бело-голубых» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23. В связи с санкциями ФИФА и УЕФА ставший чемпионом России «Зенит» не смог принять участие в турнире.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В августе 2023 года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль». В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

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