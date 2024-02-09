«Зенит» отдал бразильца Ду Кейроса в аренду в «Гремио»

По информации источника, клуб из Порту-Алегри арендует 24-летнего бразильца на один сезон с опцией выкупа.

Информацию об аренде Ду Кейроса подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» запрашивал у «Гремио» за годичную аренду Ду Кейроса 500 тысяч евро. Также к полузащитнику проявлял предметный интерес другой бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге он отказался от покупки из-за возможных санкций.