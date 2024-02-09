«Зенит» отдал бразильца Ду Кейроса в аренду в «Гремио»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдет в бразильский «Гремио» на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдет в бразильский «Гремио» на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, клуб из Порту-Алегри арендует 24-летнего бразильца на один сезон с опцией выкупа.
Информацию об аренде Ду Кейроса подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Зенит» запрашивал у «Гремио» за годичную аренду Ду Кейроса 500 тысяч евро. Также к полузащитнику проявлял предметный интерес другой бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге он отказался от покупки из-за возможных санкций.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Коринтианса». За российский клуб бразилец провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2028 года.