Стало известно, как «Зенит» накажет Вендела за опоздания

«По дисциплине на сборе претензий у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на сто процентов, нам не нужно никого мотивировать на работу. Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. У нас есть задача мотивировать игроков, чтобы они уважали партнеров.



Вендел непрост по характеру, но он фанат своего дела. Он любит футбол и отдается на сто процентов каждой игре. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Я думаю, что те, кто работает с командой, видят, что ни к кому никаких претензий быть не может. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет», — сказал Семак.