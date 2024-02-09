Стало известно, как «Зенит» накажет Вендела за опоздания
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Шанхай Шэньхуа» (6:0) на Кубке Равноправия рассказал, как относится к опозданиям полузащитника Вендела. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«По дисциплине на сборе претензий у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на сто процентов, нам не нужно никого мотивировать на работу. Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. У нас есть задача мотивировать игроков, чтобы они уважали партнеров.
Вендел непрост по характеру, но он фанат своего дела. Он любит футбол и отдается на сто процентов каждой игре. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Я думаю, что те, кто работает с командой, видят, что ни к кому никаких претензий быть не может. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет», — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что Вендел опоздал на два дня на второй зимний сбор «Зенита», который сейчас проходит в Дохе. Во время первого сбора 26-летний бразилец пять раз опаздывал на тренировки, однако агент футболиста позднее опроверг эту информацию.
Сегодня «Зенит» проведет второй матч на Кубке Равноправия против местного клуба «Аль-Райан». В заключительном матче турнира питерцы 13 февраля сыграют с бразильским «Сантосом».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. В первом матче после зимнего перерыва действующие чемпионы России дома сыграют с московским «Спартаком». Встреча состоится 2 марта.