Полузащитник «Оренбурга» Капленко перешел в «Балтику»

24-летний футболист подписал контракт с клубом на 4,5 года. Ранее в СМИ сообщалось, что «Балтика» активировала опцию выкупа Капленко за € 1,6 млн.

Кирилл Капленко в феврале 2020 года перешел в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды. Спустя 2,5 года состоялся полноценный трансфер полузащитника. Всего в составе оренбуржцев Капленко провел 97 матчей в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.