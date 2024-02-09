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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Оренбурга» Капленко перешел в «Балтику»

Калининградская «Балтика» объявила о переходе полузащитника «Оренбурга» и сборной Беларуси Кирилла Капленко.

Оренбург
Балтика
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24-летний футболист подписал контракт с клубом на 4,5 года. Ранее в СМИ сообщалось, что «Балтика» активировала опцию выкупа Капленко за € 1,6 млн.

Кирилл Капленко в феврале 2020 года перешел в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды. Спустя 2,5 года состоялся полноценный трансфер полузащитника. Всего в составе оренбуржцев Капленко провел 97 матчей в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

«Мы приветствуем Кирилла в стане Балтийцев и желаем ему удачи в нашем клубе», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

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