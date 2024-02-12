Мостовой: Кажется, у «Зенита» стало больше португалоговорящих игроков, чем русских

Зимой Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин перешли в «Сочи» на правах аренды, а Данил Круговой был переведен в «Зенит-2» после подписания контракта с ЦСКА. Андрей Мостовой прокомментировал сложившуюся ситуацию в клубе.

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать. Я тоже выучил плохие слова на португальском. Ну и немного цензурных, конечно, но не так много», — сказал Мостовой интервью изданию «Известия».

Также футболист высказался о том, что Данил Круговой вторую половину сезона проведет в «Зените-2».

«Я думаю, это никак не изменит его в плане профессионализма. И вряд ли как-то о нем изменится мнение в ЦСКА или где-то еще в России. Все знают его качества, что он очень хороший футболист. Думаю, он ничего не растеряет в игровом плане. А, возможно, и нам еще поможет, если нужна будет его помощь», — добавил Андрей.