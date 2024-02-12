Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб

Сарраф — уроженец Москвы и воспитанник ЦСКА. В 2024 году он был вызван в состав сборной Сирии на проходившем в Катаре Кубке Азии. На турнире юный вратарь не сыграл ни одного матча. Сборная Сирии вышла в ⅛ финала Кубка Азии, где в серии пенальти уступила сборной Ирана.