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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб

Максим Сарраф подписал контракт с «Андижаном».

ЦСКА
СирияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ЦСКА

18-летний голкипер Максим Сарраф подписал контракт с узбекским клубом «Андижан». Срок соглашения не уточняется.

Сарраф — уроженец Москвы и воспитанник ЦСКА. В 2024 году он был вызван в состав сборной Сирии на проходившем в Катаре Кубке Азии. На турнире юный вратарь не сыграл ни одного матча. Сборная Сирии вышла в ⅛ финала Кубка Азии, где в серии пенальти уступила сборной Ирана.

В составе молодежной команды армейцев в Юношеской футбольной лиге Максим Сарраф суммарно провел 37 матчей, отыграв 15 встреч «на ноль».

 Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
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