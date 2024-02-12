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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет

«Локомотив» поздравил легенду клуба с юбилеем.

Локомотив
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

12 февраля пятидесятилетний юбилей отмечает футболист и тренер Дмитрий Лоськов.

«Дмитрий Вячеславович, поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, получать удовольствие от футбола, и, конечно, новых побед и трофеев “Локо”! Мы безмерно счастливы, что у вас по-прежнему есть возможность не только передавать свой огромный игровой и тренерский опыт нашим футболистам, но и быть живым символом самых больших и главных железнодорожных побед», — говорится в поздравлении клуба на официальном сайте.

Дмитрий Лоськов вместе с другой легендой «железнодорожников» Олегом Пашининым входит в тренерский штаб наставника «Локомотива» Михаила Галактионова. В интервью «Чемпионату» Лоськов рассказал, что всегда за исключением короткого периода после завершения карьеры отмечал день рождения на зимних сборах. Этот год не стал исключением — 13 февраля стартует третий тренировочный сбор «Локомотива».

За «Локомотив» Дмитрий Лоськов играл с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013-й. В составе клуба он дважды становился чемпионом России, трижды становился обладателем Кубка страны и два раза выигрывал национальный Суперкубок. В чемпионатах России полузащитник, игравший также за «Ростсельмаш» и «Сатурн», провел 453 матча, забил 120 мячей. По количеству голов в российских первенствах Лоськов уступает только Артему Дзюбе, Олегу Веретенникову, Александру Кержакову и Дмитрию Кириченко.

В активе Лоськова 25 матчей и два гола в составе сборной России.

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