Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет

12 февраля пятидесятилетний юбилей отмечает футболист и тренер Дмитрий Лоськов.

«Дмитрий Вячеславович, поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, получать удовольствие от футбола, и, конечно, новых побед и трофеев “Локо”! Мы безмерно счастливы, что у вас по-прежнему есть возможность не только передавать свой огромный игровой и тренерский опыт нашим футболистам, но и быть живым символом самых больших и главных железнодорожных побед», — говорится в поздравлении клуба на официальном сайте.

Дмитрий Лоськов вместе с другой легендой «железнодорожников» Олегом Пашининым входит в тренерский штаб наставника «Локомотива» Михаила Галактионова. В интервью «Чемпионату» Лоськов рассказал, что всегда за исключением короткого периода после завершения карьеры отмечал день рождения на зимних сборах. Этот год не стал исключением — 13 февраля стартует третий тренировочный сбор «Локомотива».

За «Локомотив» Дмитрий Лоськов играл с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013-й. В составе клуба он дважды становился чемпионом России, трижды становился обладателем Кубка страны и два раза выигрывал национальный Суперкубок. В чемпионатах России полузащитник, игравший также за «Ростсельмаш» и «Сатурн», провел 453 матча, забил 120 мячей. По количеству голов в российских первенствах Лоськов уступает только Артему Дзюбе, Олегу Веретенникову, Александру Кержакову и Дмитрию Кириченко.