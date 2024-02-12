Артем Дзюба принял участие в новом телешоу
Дзюба сейчас отсутствует на сборах «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам, но скоро присоединится к команде.
Дзюба сейчас отсутствует на сборах «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам, но скоро присоединится к команде.
Как сообщается в релизе телеканала СТС, эпизод шоу «Прятки», участником которого стал футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба, выйдет 18 февраля.
В каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий — певец Егор Крид, — у которого есть час для поиска участников шоу.
В выпуске с участием Дзюбы действие будет проходить в одном из московских торговых центров. Участие в поисках приняли москвичи, а победители получили памятные подарки.
Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.
После 18 туров «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая 7 очков лидирующему «Краснодару».