Джикия: Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хотел бы сосредоточиться на выступлениях за красно-белых.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хотел бы сосредоточиться на выступлениях за красно-белых.
Недавно агент Вадим Шпинев заявил, что если главный тренер команды Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке», защитник не будет подписывать новый контракт с клубом.
«Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу. Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах “Спартака”. Это самое главное и приоритетное для всех нас», — передает слова Джикии корреспондент «Чемпионата».
После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару».