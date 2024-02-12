Джикия: Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»

Недавно агент Вадим Шпинев заявил , что если главный тренер команды Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке», защитник не будет подписывать новый контракт с клубом.

«Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу. Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах “Спартака”. Это самое главное и приоритетное для всех нас», — передает слова Джикии корреспондент «Чемпионата».