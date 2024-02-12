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19:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин: «Спартаку» нужна ставка на африканских легионеров

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в шутку посоветовал московскому «Спартаку» взять африканский вектор развития.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Василий Уткин в видеоролике на своем YouTube-канале предложил «Спартаку» взять пример со сборной Кот-д'Ивуара.

«С другой стороны, нафига вообще нужен тренер? Вон в Кубке Африки выиграл Кот-д'Ивуар, который вообще по ходу турнира одного тренера уволил, а другого назначил. Ну, что сказать? Наверное, это хороший пример, который можно перенять “Спартаку”. Ему нужен спортивный директор из Африки и ставка на африканских легионеров. Тогда тренер будет просто не нужен — одной проблемой меньше», — сказал Василий Уткин.

На завершившемся 11 февраля Кубке африканских наций победу одержала сборная Кот-д'Ивуара. Команда стартовала на домашнем Кубке африканских наций с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), но затем потерпела два поражения подряд — от Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4). После этого французский наставник Жан-Луи Гассе был уволен со своего поста, а в плей-офф сборной руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Эмерс Фаэ.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару». 2 марта в рамках 19-го тура Премьер-лиги красно-белым предстоит выездной матч с «Зенитом».

 Уткин: «Спартаку» нужна ставка на африканских легионеров
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