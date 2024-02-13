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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о ситуации между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее агент Вадим Шпинев, представляющий интересы 30-летнего защитника, заявил, что Джикия не продлит контракт с московским клубом, если Абаскаль сохранит пост главного тренера.

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается ее приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями", — сказал Уткин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт защитника с командой истекает ближайшим летом. В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Ранее 34-летний испанский специалист сообщал о нежелании использовать двух левоногих центральных защитников одновременно, сделав выбор в пользу серба Срджана Бабича, который перешел в московский клуб в августе 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Первым соперником команды после зимнего перерыва станет санкт-петербургский «Зенит». Матч пройдет 2 марта на «Газпром Арене».

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Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей
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