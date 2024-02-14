«Локомотив» расторг контракт со своим воспитанником
25-летний опорный полузащитник Даниил Куликов и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.
25-летний опорный полузащитник Даниил Куликов и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.
«Локомотив» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с Даниилом Куликовым. Контракт с футболистом был рассчитан до июня 2024 года.
Воспитанник красно-зеленых Даниил Куликов дебютировал в Премьер-лиге в октябре 2019 года, а в общей сложности провел за команду 89 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.
Ранее появлялась информация о том, что Куликов отправился на сборы в Турции вместе с «Родиной», занимающей седьмое место в турнирной таблице Первой Лиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 7 очков лидирующему «Краснодару».