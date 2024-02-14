Губерниев: Нам не нужны такие граждане РФ как Промес

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает “Спартак” и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика “как с гуся вода”. Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее. Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — приводит Sport24 слова Дмитрия Губерниева.