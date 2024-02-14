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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Нам не нужны такие граждане РФ как Промес

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что испытывает брезгливость к нидерландскому легионеру «Спартака».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил футболист «Спартака» Квинси Промеса к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает “Спартак” и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика “как с гуся вода”. Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее. Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — приводит Sport24 слова Дмитрия Губерниева.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После чего выступал за «Севилью» и «Аякс». В московский клуб нидерландец вернулся в 2021 году. В общей сложности в чемпионатах России Промес провел 192 матча, забил 94 мяча. В сезоне-2023/24 в его активе 8 мячей и 8 результативных передач.

После 18 туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару».

 Губерниев: Нам не нужны такие граждане РФ как Промес
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